Autismo, le famiglie chiedono continuità e stabilizzazione degli interventi socio-assistenziali

Oggi l’incontro dei genitori con il Sindaco Mario Baccini

Un confronto aperto e costruttivo quello che si è svolto tra un gruppo di genitori di ragazzi e giovani adulti con Disturbo dello Spettro Autistico e il Sindaco Mario Baccini.

Le famiglie, beneficiarie del bando regionale “Interventi a sostegno delle persone nello spettro autistico”, hanno chiesto con forza la continuità e la stabilizzazione dei servizi socio-assistenziali, considerati fondamentali per il percorso di crescita, autonomia e miglioramento della qualità della vita dei propri figli.

Nel corso dell’incontro, i genitori hanno illustrato le proprie esigenze e sottolineato l’importanza di garantire la prosecuzione del progetto attualmente in fase di scadenza. Le attività si svolgono presso una struttura situata in via Portuense, dove vengono organizzati laboratori educativi e iniziative ricreative dedicate a ragazzi con disabilità, rappresentando un punto di riferimento stabile per le famiglie coinvolte.

Oltre alle attività interne al centro, i genitori hanno evidenziato il valore aggiunto delle esperienze esterne: grazie a un pulmino dedicato, gli operatori accompagnano i ragazzi in escursioni, passeggiate sulla spiaggia e altre attività all’aperto. Occasioni preziose che favoriscono la socializzazione, l’inclusione e lo sviluppo delle autonomie personali.

L’Amministrazione comunale ha ascoltato con attenzione le istanze presentate. “Il Comune si attiverà affinché il progetto possa essere prolungato”, ha dichiarato il Sindaco Baccini, manifestando l’impegno a sostenere il dialogo con la Regione per garantire continuità a un servizio ritenuto essenziale dalle famiglie.