18 dicembre 2025: XXV Giornata internazionale per i diritti dei migranti

Un’occasione di riflessione sul valore dell’inclusione e sul contributo delle comunità migranti alla crescita della città

Oggi, 18 dicembre 2025, si celebra la XXV Giornata internazionale per i diritti dei migranti, istituita dalle Nazioni Unite per commemorare l’adozione, avvenuta nel 1990, della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

La ricorrenza rappresenta un’importante occasione di riflessione sul valore della migrazione come fenomeno sociale, culturale ed economico, nonché sul contributo fondamentale che le persone migranti offrono allo sviluppo delle comunità di accoglienza.

“In questa Giornata – sottolinea il Sindaco Mario Baccini – desidero ricordare le numerose comunità presenti sul nostro territorio che contribuiscono in modo concreto alla crescita sociale, culturale ed economica della città. Il rispetto dei diritti, la tutela della dignità umana e la promozione dell’inclusione rappresentano pilastri fondamentali dell’azione dell’Amministrazione comunale, nella convinzione che una comunità più equa e solidale sia anche una comunità più forte”.