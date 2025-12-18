Al Parco da Vinci il Natale che unisce, la magia che continua

Un calendario ricchissimo che entra nel vivo: eventi gratuiti, spettacoli diffusi e momenti indimenticabili per tutta la famiglia

Il Natale al Parco Da Vinci sta vivendo settimane di straordinaria partecipazione. Dall’accensione delle grandi luminarie all’area per pattinare, dagli spettacoli itineranti ai laboratori per bambini, gli eventi natalizi hanno registrato un grandissimo successo di pubblico (tutti gli eventi sono gratuiti).

Eppure la magia non è per niente finita. Anzi, il meglio deve ancora venire con un calendario ricchissimo che entra nel vivo con nuovi appuntamenti pensati per unire divertimento, condivisione e senso di comunità. Una programmazione che riflette la vocazione del Da Vinci ad essere non solo un luogo di shopping, ma un vero collante territoriale, capace di creare occasioni di incontro gratuite, accessibili e inclusive per tutte le età.

Protagonisti di questo Natale restano gli elfi, filo conduttore dell’intera manifestazione: figure giocose e instancabili che animano i viali all’aperto del Parco, accompagnando grandi e piccoli in un viaggio tra luci scenografiche e spettacoli diffusi. Accanto a loro, continua a riscuotere grande entusiasmo la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, per la prima volta all’aperto, diventata uno dei simboli di questa edizione.

DA NON PERDERE:

– Incontri con Babbo Natale (19, 20, 21, 22 e 23 dicembre): uno dei momenti più amati, in cui i bambini possono consegnare la loro letterina, scattare una foto ricordo e vivere istanti speciali insieme alle famiglie.

– Spettacoli itineranti degli elfi, danze, sketch e racconti fantastici che continuano ad animare i viali, rendendo ogni passeggiata un’esperienza immersiva.

– Il 21 dicembre tornano i Gingerman Friends, gli omini di pan di zenzero che, tra musica e coreografie, raccontano la favola del “Forno Magico” da cui sono usciti per partecipare alla festa.

– Il 28 dicembre, una troupe di elfi-acrobati porta al Da Vinci esibizioni circensi, numeri a sorpresa e interazioni divertenti con il pubblico, per chiudere l’anno con energia e stupore.

La Casetta di Babbo Natale, cuore pulsante delle attività per i più piccoli, continua a ospitare laboratori creativi e iniziative per tutta la famiglia anche dopo il 25 dicembre, tra cui:

– “Christmas Virtual Game Experience”: un angolo dedicato alla realtà virtuale, con giochi natalizi per tutte le età, con personale esperto di supporto.

– “Videomessaggi dal Polo Nord”: tramite un numero dedicato, le famiglie possono far recapitare gratuitamente un videomessaggio personalizzato da Babbo Natale ai loro bambini.

– “La buca delle lettere”: l’iconico angolo dove i piccoli possono imbucare la propria letterina o il proprio messaggio di auguri, imparando attraverso il gioco il valore della gratitudine.

– Dal 2 al 6 gennaio “Laboratori della Befana”: pennelli, acquerelli e piccoli ritagli di stoffa permettono ai bimbi di creare il proprio ritratto personalizzato della Befana. Con l’aiuto degli elfi realizzano anche piccole scope portafortuna.

Il nuovo anno si apre infine con appuntamenti altrettanto attesi: il Meet & Greet con Bo & Bobo, le amatissime mascotte di Boing (3 gennaio), l’incontro con il Cantastorie il giorno dopo. I saluti della Befana, tra giochi e sorprese il 6 gennaio, chiudono settimane di intensa festa per lasciare spazio a un inverno in cui il Parco Da Vinci non si ferma. Del resto, il grande riscontro di queste settimane conferma il suo ruolo come spazio di aggregazione e socialità, capace di offrire eventi di qualità totalmente gratuiti, pensati per il territorio e con il territorio. Un Natale che non è solo intrattenimento, ma un’occasione concreta per stare insieme, condividere emozioni e creare ricordi.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e, in caso di maltempo, potranno subire variazioni o annullamenti. Il programma completo è consultabile sul sito: CLICCA QUI