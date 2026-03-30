Parco Leonardo, rifiuti abbandonati in pieno centro abitato (VIDEO)

Interviene la Polizia Locale, già individuati i responsabili. Scattano sanzioni e bonifica immediata dell’area

Nel quadrante di Parco Leonardo, in pieno centro abitato, è stata rinvenuta, come documentato anche dalle immagini, una enorme quantità di rifiuti abbandonati illegalmente.

Nella mattinata di oggi, la Polizia Locale, insieme all’azienda incaricata del servizio di igiene urbana, è intervenuta sul posto per effettuare tutti i rilievi necessari e avviare le attività di individuazione dei responsabili.

Le verifiche sono tuttora in corso, ma alcuni soggetti sono già stati identificati: nei loro confronti saranno applicate sanzioni amministrative e denunce penali, come previsto dalla normativa vigente.

Le operazioni di bonifica dell’area saranno avviate tra oggi e domani, una volta concluse le attività di controllo della Polizia Locale di Fiumicino.

“Non è più tollerabile assistere a comportamenti di questo tipo, che rappresentano atti di estrema gravità e configurano veri e propri reati penali. – ribadisce l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Stiamo intervenendo con tempestività per restituire decoro all’area, ma è doveroso sottolineare che queste operazioni comportano un costo aggiuntivo per la comunità, trattandosi di interventi straordinari”.

“L’Amministrazione è impegnata quotidianamente – prosegue – con tutti i mezzi a disposizione, per prevenire e contrastare atti di inciviltà intollerabili come questi, che offendono il senso civico di ogni onesto cittadino. Non abbasseremo la guardia.”

“Invito i cittadini di buon senso che nella nostra città sono consapevole essere tanti, a collaborare e a segnalare comportamenti scorretti alle autorità competenti. L’impegno condiviso ci aiuterà a rafforzare l’efficacia delle azioni di tutela del territorio. Non possiamo più permettere comportamenti di questo tipo che rappresentano un vero e proprio sfregio alla nostra Città” Conclude l’Assessore Costa