Parco Leonardo, allarme sicurezza: il Comitato di Quartiere chiede l’intervento di “Strade Sicure”

Presentata un’istanza ufficiale al Comune dopo mesi di episodi e segnalazioni “Servono risposte concrete e immediate”

Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo ha presentato una nuova istanza ufficiale al Comune di Fiumicino per chiedere l’attivazione del dispositivo “Strade Sicure” all’interno del quartiere, alla luce di una situazione che i residenti definiscono sempre più preoccupante sul fronte della sicurezza.

La richiesta è stata indirizzata al sindaco Mario Baccini, al presidente del Consiglio comunale Severini, al segretario generale Alemanno e alla Polizia Locale. Il documento, lungo 23 pagine e disponibile online, rappresenta il risultato di oltre due anni di attività tra petizioni popolari, esposti e incontri istituzionali, sostenuti da migliaia di cittadini.

L’iniziativa arriva in un contesto segnato da una crescente escalation di episodi. Dopo le festività pasquali, infatti, si sono registrati nuovi casi tra furti, danneggiamenti di auto e un assalto a un’attività commerciale cinese. Particolarmente critica la situazione nel quadrante Athena, all’esterno del centro commerciale, dove da circa due mesi diverse aree risultano quasi completamente al buio a causa del furto di rame dagli impianti di illuminazione pubblica. Una condizione che ha generato anche un rimpallo di responsabilità tra i soggetti coinvolti nella gestione.

L’episodio più recente, avvenuto nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ha visto una banda organizzata forzare la serranda di un grande ipermercato e distruggere la vetrina, alimentando ulteriormente il senso di insicurezza tra i residenti.

Nel documento, il Comitato sottolinea come le Forze dell’Ordine stiano operando con impegno e professionalità, ma evidenzia al tempo stesso la necessità di un intervento immediato da parte delle istituzioni locali. Tra le principali richieste avanzate figurano l’attivazione del progetto “Strade Sicure”, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e interventi urgenti sull’illuminazione e nei punti più critici del quartiere.

“Come Comitato lavoriamo con serietà e rispetto istituzionale – commenta Erik Paciucci, presidente del Comitato di Quartiere Parco Leonardo – senza polemiche inutili, ma chiedendo un’attenzione concreta ai problemi dei residenti. Il documento presentato, frutto di un impegno reale e condiviso, merita risposte all’altezza. Sappiamo che il Sindaco non è direttamente responsabile dell’ordine pubblico, ma ha un ruolo decisivo nell’attivare gli strumenti necessari: è questo che chiediamo, che venga fatto fino in fondo il proprio dovere. Dopo anni di attese, i residenti chiedono segnali chiari, fatti concreti e risultati“.

Un appello, dunque, che punta a riportare al centro dell’agenda amministrativa il tema della sicurezza, con l’obiettivo di restituire tranquillità e vivibilità a uno dei quartieri più popolosi del territorio.