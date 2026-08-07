Ostia, bonificata la pineta delle Acque Rosse: rimossi accampamenti e baracche abusive

Polizia di Stato, Roma Capitale e AMA impegnate nell’operazione. Controlli anche sul lungomare: identificate 183 persone

Prosegue, sotto il coordinamento della Polizia di Stato, il ripristino della legalità nelle aree verdi del litorale romano con la bonifica della pineta delle Acque Rosse di Ostia.

Gli agenti del X Distretto di P.S. Lido di Roma, fin dalle prime ore della mattina, con l’apporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Roma Capitale e del personale dell’AMA, hanno proceduto alla rimozione degli accampamenti di fortuna che da tempo caratterizzavano un’area della vasta pineta delle Acque Rosse.

Sono stati gli uomini dell’AMA, dopo un accurato controllo svolto dalle forze dell’ordine all’interno di ogni singola abitazione di fortuna, a rimuovere i manufatti e successivamente a smaltire -secondo le disposizioni di legge- i rifiuti.

L’accampamento, tra l’altro oggetto di vari esposti da parte dei cittadini, era costituito da baracche di fortuna e tende da campeggio e costituiva un pericolo per la sicurezza per le tante persone che frequentano la pineta.

Nell’ambito dello stesso servizio sono stati svolti una serie di controlli nel centro di Ostia e, con diversi posti di controllo, sulle vie più affollate del lungomare. Controllate complessivamente 183 persone, 5 delle quali soggette a misure alternative alla detenzione.

L’azione odierna è parte di un più ampio piano di controllo del territorio disposto dalla Questura di Roma anche in vista dei prossimi week end che vedranno protagonista il litorale romano.