Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 30 Gennaio 2026

Nuovo impianto semaforico all’incrocio tra via Giorgio Giorgis e via Formoso

Prevista l’installazione di un impianto di nuova generazione per migliorare la sicurezza e la gestione del traffico

 

A seguito di un incidente stradale che ha coinvolto l’impianto semaforico all’incrocio tra via Giorgio Giorgis e via Formoso, sono stati riscontrati gravi problemi tecnici che ne hanno compromesso il funzionamento.

 

 

In particolare, la centralina di gestione dell’impianto ha smesso di funzionare. Tale apparato risulta fuori produzione da oltre un decennio e non è possibile reperire componentistica compatibile per un ripristino neppure di tipo provvisorio. Pertanto è stato necessario avviare la completa sostituzione dell’impianto semaforico, con l’installazione di nuove apparecchiature moderne e conformi alle normative vigenti, dotate di sistemi intelligenti per la regolazione del traffico.

 

 

