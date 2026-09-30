Nuovo bando Protezione Civile. Pubblicato l’avviso per la selezione delle organizzazioni di volontariato da convenzionare con il Comune

Calicchio: “Mi auguro si apra un nuovo e strutturato scenario per la città in termini di gestione delle emergenze e del soccorso”

La pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione delle organizzazioni di volontariato chiamate a collaborare con il Comune di Fiumicino nelle attività di Protezione Civile riporta al centro dell’attenzione il tema della prevenzione e della gestione delle emergenze sul territorio. Sul provvedimento interviene il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Calicchio, che auspica un rafforzamento del coordinamento tra le realtà operative e una selezione fondata su competenze, qualifiche e piena regolarità normativa.

“Con la pubblicazione odierna dell’avviso pubblico riguardante la selezione di organizzazioni di volontariato destinate ad operare in convenzione con il Comune per le attività di Protezione Civile mi auguro si apra un nuovo e strutturato scenario per la città in termini di gestione delle emergenze e del soccorso”, dichiara il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Calicchio.

“Nel mio duplice ruolo politico e di operatore della sicurezza pubblica – prosegue – posso ritenermi speranzoso del fatto che il rinnovo della selezione di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile possa permettere concretamente ad enti ed associazioni territoriali, in regola con tutti i criteri stabiliti sia dalla Regione Lazio che dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di partecipare al bando”.

“Il territorio necessita con forza di una struttura di vigilanza seria e competente a tutela dell’incolumità dei cittadini – ribadisce Calicchio – volta a garantire sostegno in caso di interventi urgenti, nei quali gli enti preposti al soccorso hanno l’esigenza di essere supportati, soprattutto in caso di calamità naturali, incendi o altre emergenze”.

“A Fiumicino sono diverse le associazioni di volontariato di Protezione Civile, antincendio e soccorso sanitario, tutte estremamente valide e con importanti qualifiche – sottolinea – Il mio auspicio è che tali organizzazioni possano strutturare al meglio le attività, con un coordinamento tra enti che consenta di affrontare con celerità tutte le problematiche e le impellenze che, malauguratamente, possono verificarsi”.

“La cronaca di questo ultimo anno non lascia spazio alla libera interpretazione rispetto, purtroppo, alle diverse situazioni di emergenza che si sono create, in particolare – evidenzia – con gli incendi di vasti appezzamenti di terreno, nei quali erano presenti discariche abusive e numerosi cumuli di materiali pericolosi”.

“Un coordinamento concreto tra le organizzazioni riconosciute e sempre operative sul territorio potrebbe permettere la reale tutela del nostro ambiente e, soprattutto, dei cittadini e dello stesso personale, volontario ed effettivo, impegnato nelle operazioni di soccorso, in quanto ogni incendio può divenire un concreto pericolo per la salute e l’incolumità di tutti. Vigilerò personalmente affinché il servizio venga assegnato al progetto migliore e più titolato a livello di crediti e autorizzazioni, per la migliore difesa del territorio, con associazioni competenti, formate e, soprattutto, in regola dal punto di vista normativo”, conclude Paolo Calicchio.