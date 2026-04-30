Minori sotto tutela: la rete che fa la differenza

A Fiumicino focus su diritti, cyberbullismo e sport come spazio sicuro

“La tutela del minore tra diritti, psicologia e sport” il titolo del convegno pubblico, tenutosi nell’Aula Consiliare patrocinato dal Comune di Fiumicino in collaborazione con SIULP Roma e SIULP Fiumicino.

Al centro del dibattito, la protezione e il benessere dei minori, affrontati sotto molteplici punti di vista, dal contesto educativo a quello sportivo. Sono stati approfonditi argomenti di grande attualità come il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il diritto a praticare sport in ambienti sicuri, il ruolo delle istituzioni nella tutela dei più giovani e le strategie di prevenzione legate al safeguarding.

Ad aprire i lavori il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini.

“La tutela dei minori non può essere affrontata come un tema isolato – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – ma richiede una visione integrata, capace di mettere in relazione istituzioni, scuola, famiglie e associazionismo. Solo attraverso un lavoro coordinato è possibile intercettare in tempo i bisogni dei ragazzi e costruire contesti sicuri ed educativamente efficaci.”

“Il valore di incontri come questo – ha proseguito Baccini – sta proprio nella possibilità di creare connessioni tra chi, a vario titolo, si occupa dei più giovani. Non si tratta solo di prevenire criticità, ma di generare opportunità, offrendo ai ragazzi strumenti e riferimenti solidi per crescere in modo consapevole.”

“La nostra Amministrazione lavora proprio in questa direzione: rendere queste sinergie sempre più strutturate e continuative per dare forza ad un modello di intervento che metta al centro la responsabilità condivisa. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, il cui contributo quotidiano sul nostro territorio, rappresenta un presidio insostituibile di legalità e vicinanza alla comunità.” ha concluso il Primo cittadino.

Sono intervenuti come relatori: il Garante dell’Infanzia e Adolescenza del Comune di Fiumicino Roberto Tasciotti, la Presidente della Commissione VII Federica Cerulli, la Presidente di Nuove Frontiere del Diritto Federica Federici, la Procuratrice Federale FISI Stefania Cappa, il Consigliere presso la Presidenza del Consiglio Michele Grillo, il Presidente della Commissione Parakarate Luca Nicosanti e il campione di scherma Edoardo Munzone.

Le conclusioni sono state affidate a Fabio Lauri, Segretario Nazionale SIULP. A moderare l’incontro Carmelo Mandalari, Segretario SIULP Fiumicino.