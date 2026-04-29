Fiumicino, torna la 16ª edizione di Cadenze Letterarie: una sera per sentirsi dentro le storie con “Parole, Arte & Musica”

Un evento che non si guarda: si attraversa. Letteratura, psicologia, arte e musica dal vivo per chi ha il coraggio di ascoltarsi davvero

Fiumicino si prepara ad accogliere la 16ª edizione di Cadenze Letterarie, un appuntamento ormai consolidato che continua a evolversi, rinnovando il suo modo di raccontare e coinvolgere. Giovedì 7 maggio, alle ore 19:00, presso La Grooveria (Lungomare della Salute 53A), prende forma “Parole, Arte & Musica”: un incontro che sfugge alle definizioni e si muove in uno spazio più raro, quello in cui le storie smettono di essere semplice racconto e diventano esperienza condivisa.

L’evento è promosso da Rockin’ Lovers ETS, realtà attiva nella diffusione culturale e nella valorizzazione delle arti come strumenti di connessione sociale.

Tutto parte da un libro, “In Casa Solo Porte Chiuse” di Alessandra Delfini, ma in realtà è solo un inizio. Le pagine si aprono e lasciano uscire qualcosa che riguarda tutti: amore, solitudine, fragilità, relazioni che si incrinano e silenzi che pesano più delle parole. Non c’è giudizio, non c’è distanza. Solo uno specchio. E la possibilità, per chi ascolta, di ritrovarsi dentro quelle storie più di quanto vorrebbe.

A tenere insieme questo attraversamento sarà Dino Tropea, affiancato dallo scrittore Sergio Mingrone e dalla psicologa Sonia Buscemi. Non un confronto da palco, ma un dialogo che scava, che mette in relazione narrazione e profondità psicologica, che prova a dare voce a ciò che spesso resta non detto.

Non un confronto da palco, ma un dialogo che scava, che mette in relazione narrazione e profondità psicologica, che prova a dare voce a ciò che spesso resta non detto. Letture a cura dell’attrice e regista Francesca Stajano Briganti.

Intorno, l’arte di Valentina Rapone non farà da cornice, ma da presenza viva. Le sue opere accompagneranno il percorso trasformando le emozioni in immagini, creando un filo silenzioso che unisce parola e percezione, visibile e invisibile.

E quando le parole avranno fatto il loro lavoro, sarà la musica a chiudere il cerchio. I Merysse – Acoustic Duo porteranno sul palco una dimensione essenziale, fatta di voce e chitarra. La cantautrice Merysse (Maria Teresa De Pierro) – artista con un percorso che ha attraversato anche contesti internazionali come il Parlamento Europeo – insieme al chitarrista Michele Bertasi, trasformerà ogni brano in racconto e ogni nota in qualcosa che resta addosso.

“Parole, Arte & Musica” non è una semplice serata culturale. È uno spazio in cui fermarsi mentre tutto corre, in cui ascoltare senza distrazioni, in cui riconoscere pezzi di sé negli altri. Un luogo dove le storie non restano fuori, ma entrano, si fanno sentire e, in qualche modo, cambiano chi le attraversa.

Ingresso gratuito. Ma il valore di quello che accade dentro non lo è. E si capisce solo standoci.