Maltempo, oltre 120 interventi dei vigili del fuoco a Roma. A Fiumicino cade un albero su via della Scafa

Automobilisti salvati dalle auto bloccate dall’acqua. Sull’Ardeatina un albero cade su una vettura, conducente in ospedale

di Dario Nottola

La sala operativa del comando di Roma, nella giornata odierna, a causa del maltempo ha effettuato più di 120 interventi per alberi e rami pericolanti, oltre a diversi pali telefonici caduti e alla gestione di migliaia di telefonate da parte dei cittadini per allagamenti all’interno degli appartamenti.

Sulla via della Stazione Aurelia, all’incrocio con via dei Bevilacqua, la squadra 6/A di Nomentano ha portato in salvo diversi automobilisti che erano rimasti intrappolati nelle auto a causa della strada allagata, oltre che sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di viale Europa.

Le zone interessate, oltre a Roma, riguardano tutta la provincia. A Velletri si sta lavorando su un pino di 25 metri colpito da un fulmine, oltre alle diverse voragini che si sono create a causa della pioggia nelle strade.

Il personale VF lavora senza sosta per evitare che le persone possano rimanere ferite dai rami e dagli alberi pericolanti. Attualmente ci sono circa 50 interventi da evadere a causa del maltempo. Le squadre lavorano a stretto contatto con la Polizia di Roma Capitale e dei vari comuni colpiti.

Sul territorio di Fiumicino, a parte locali allagamenti delle strade, non risultano al momento particolari criticità.

Aggiornamento ore 18.30

Sulla via Appia, all’altezza di Ciampino, nei sottopassaggi diverse squadre VF stanno arrivando a causa di diverse autovetture, con i passeggeri a bordo, rimaste bloccate per l’acqua alta. Sono stati inviati anche i mezzi anfibi per salvare le persone in difficoltà.

Un albero è caduto su una macchina in via Ardeatina. La squadra 7/A di Ostiense, insieme all’autogru, ha estratto il guidatore, che è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale.

Un albero è caduto su via della Scafa, divelto un tratto di una recinzione.