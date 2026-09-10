Isola Sacra, area colpita da un incendio finisce sotto sequestro: indagini sui rifiuti rinvenuti

Durante gli accertamenti la Polizia Locale ha rilevato materiali riconducibili ad attività di demolizione e altri ancora da identificare. Sequestrati circa 600 metri quadrati, procedimento a carico di ignoti

Un’area di circa 600 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza nell’ambito degli accertamenti avviati dopo un incendio verificatosi tempo fa nel territorio dell’Isola Sacra.

In occasione del rogo, il Reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Fiumicino era intervenuto nell’area mentre erano già operative le squadre dei Vigili del Fuoco. Durante gli accertamenti urgenti, gli operatori avevano rilevato la presenza di numerosi rifiuti riconducibili prevalentemente ad attività di demolizione, oltre ad altri materiali la cui natura è tuttora in corso di verifica.

Gli approfondimenti successivi hanno portato a ravvisare una concreta esigenza cautelare. È stato quindi disposto il sequestro preventivo d’urgenza dell’area, con l’obiettivo di impedire un eventuale ulteriore aggravamento dei reati ipotizzati nell’ambito del procedimento.

Le indagini proseguono a carico di ignoti. Restano infatti da chiarire la provenienza e la natura di parte dei materiali rinvenuti, così come le eventuali responsabilità connesse alla loro presenza nell’area.

Gli accertamenti sono tuttora in corso e sarà l’attività investigativa a definire compiutamente il quadro dei fatti e le eventuali responsabilità. Le ipotesi di reato restano quindi, allo stato, oggetto di verifica da parte degli inquirenti.

(Immagine di repertorio)