Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 20 Febbraio 2026

Maltempo, al via la bonifica dei rifiuti sulle spiagge di Fiumicino (VIDEO)

I primi interventi stanno interessando gli arenili liberi del Lungomare della Salute a Isola Sacra

 

Non sarà un lavoro semplice e veloce: ma le tonnellate di detriti e rifiuti che hanno invaso le spiagge del litorale di Fiumicino hanno i giorni contati, sperando nella clemenza del meteo e, per un po’ di tempo, nell’assenza di mareggiate. È scattata, infatti, questa mattina la bonifica dei grandi cumuli che, nel mese di gennaio e febbraio, le recenti forti mareggiate e la piena del Tevere hanno trascinato sulla battigia e anche oltre.

 

 

I primi interventi stanno interessando gli arenili liberi del Lungomare della Salute a Isola Sacra, dove gli addetti della ditta incaricata dall’assessorato all’Ambiente, nonostante sia ancora in corso una mareggiata seppur leggera, stanno rimuovendo a mano e con mezzi “Bob” rifiuti, canne e tronchi di varie dimensioni.

 

 

Ci vorranno, però, diversi giorni per completare i lavori, confidando nelle condizioni meteo favorevoli, in modo che, con la sabbia più asciutta, le operazioni possano essere facilitate. Contestualmente, gli operatori della Fiumicino Ambiente stanno rimuovendo la sabbia che il forte vento ha depositato su marciapiedi e ciclabile. La pulizia riguarderà successivamente anche il litorale a nord, a Passoscuro, Fregene e Maccarese, dove, peraltro, sono state già rimosse delle carcasse di animali trascinate sulle spiagge.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Maltempo Fiumicino rifiuti spiaggia
Articoli correlati
Fiumicino

A Villa Guglielmi l’8 marzo tra benessere e cultura

venerdì, 20 Febbraio 2026
Spettacolo

Carnevale di Fregene 2026: domenica 22 febbraio disciplina di traffico provvisoria

venerdì, 20 Febbraio 2026
Cronaca

Maltempo, al via la bonifica dei rifiuti sulle spiagge di Fiumicino (VIDEO)

venerdì, 20 Febbraio 2026
Lettere

Via di Prato Gelsi, strada dissestata e piena di buche: residenti esasperati

venerdì, 20 Febbraio 2026
Attualità

Un viaggio sonoro nella storia: il Porto di Claudio protagonista di “Mosaico di voci”

venerdì, 20 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci