Maltempo, al via la bonifica dei rifiuti sulle spiagge di Fiumicino (VIDEO)

I primi interventi stanno interessando gli arenili liberi del Lungomare della Salute a Isola Sacra

Non sarà un lavoro semplice e veloce: ma le tonnellate di detriti e rifiuti che hanno invaso le spiagge del litorale di Fiumicino hanno i giorni contati, sperando nella clemenza del meteo e, per un po’ di tempo, nell’assenza di mareggiate. È scattata, infatti, questa mattina la bonifica dei grandi cumuli che, nel mese di gennaio e febbraio, le recenti forti mareggiate e la piena del Tevere hanno trascinato sulla battigia e anche oltre.

I primi interventi stanno interessando gli arenili liberi del Lungomare della Salute a Isola Sacra, dove gli addetti della ditta incaricata dall’assessorato all’Ambiente, nonostante sia ancora in corso una mareggiata seppur leggera, stanno rimuovendo a mano e con mezzi “Bob” rifiuti, canne e tronchi di varie dimensioni.

Ci vorranno, però, diversi giorni per completare i lavori, confidando nelle condizioni meteo favorevoli, in modo che, con la sabbia più asciutta, le operazioni possano essere facilitate. Contestualmente, gli operatori della Fiumicino Ambiente stanno rimuovendo la sabbia che il forte vento ha depositato su marciapiedi e ciclabile. La pulizia riguarderà successivamente anche il litorale a nord, a Passoscuro, Fregene e Maccarese, dove, peraltro, sono state già rimosse delle carcasse di animali trascinate sulle spiagge.