Nave romana Liburna, il Comune spinge sul progetto dopo l’incontro con SAIFO

Illustrate al Primo Cittadino le criticità del parco. Baccini: “Massima collaborazione e fondi regionali già disponibili”

Il Sindaco Mario Baccini, ha incontrato il Comitato SAIFO presso il Parco della Liburna, dove da oltre vent’anni una famiglia di Maestri d’ascia, Carmosini, porta avanti un progetto unico e visionario: la ricostruzione, a grandezza naturale, di un’antica nave romana del periodo di Traiano. Un’opera, unica al mondo, che rappresenta un patrimonio culturale di grande valore per l’intero territorio.

Il Comitato SAIFO, ha illustrato al Sindaco le necessità e gli interventi urgenti da realizzare per rendere nuovamente fruibile il parco alla cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e a tutte le realtà interessate allo svolgimento di eventi e iniziative culturali. Presente all’incontro anche il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il consigliere comunale Alessandro De Vincentis e la consigliera regionale del Pd, Michela Califano.

Per far fronte a tali esigenze, il Comitato ha richiesto il supporto dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco Baccini, che già dall’inizio del suo mandato ha manifestato piena disponibilità a sostenere il progetto nel rispetto delle normative vigenti.

“In sinergia con la Regione Lazio, abbiamo ottenuto i fondi da destinare alla Liburna – ha dichiarato il Primo Cittadino – Diverse volte ci siamo già incontrati con i rappresentanti del Comitato per individuare un percorso possibile. Le procedure per accedere alle risorse regionali richiedono una rendicontazione puntuale e trasparente, ma stiamo lavorando affinché si possa procedere in tempi brevi. Nelle prossime settimane organizzeremo una riunione con SAIFO per fare il punto della situazione e valutare gli interventi concreti da mettere in campo. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare per restituire alla città un luogo di grande valore culturale, che può diventare un tassello importante nell’ampliamento dell’offerta archeologica del nostro territorio” ha concluso Baccini