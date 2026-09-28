Lega Navale e Guardia Costiera, accordo triennale per sicurezza, formazione e cultura del mare

Firmato il protocollo d’intesa tra le due istituzioni. Al centro giovani, prevenzione degli incidenti, tutela dell’ambiente, legalità e iniziative per una navigazione più sicura e responsabile

Diffondere la cultura del mare, promuovere la sicurezza della navigazione e rafforzare le attività di formazione e sensibilizzazione, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Sono alcuni degli obiettivi del protocollo d’intesa triennale sottoscritto a Roma dalla Lega Navale Italiana e dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

A firmare l’accordo sono stati il presidente della Lega Navale Italiana, Ammiraglio di Squadra (r) Donato Marzano, e il comandante generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo.

L’intesa consolida la collaborazione tra le due istituzioni e individua alcuni ambiti prioritari di intervento: dalla formazione nautica alla sicurezza della navigazione, passando per la protezione dell’ambiente marino e delle acque interne e per la diffusione dei valori della legalità.

Le attività si svilupperanno nelle scuole, nelle strutture territoriali della Lega Navale e attraverso iniziative organizzate direttamente sui territori. Sono previsti progetti di educazione ambientale e di educazione civica marittima, incontri dedicati alla sicurezza e campagne rivolte a cittadini e diportisti per favorire comportamenti corretti e responsabili in acqua.

Spazio anche alle iniziative sportive e sociali e alla formazione dei più giovani, che potranno partecipare, tra le altre attività, a uscite a bordo delle unità navali della Guardia Costiera.

Sicurezza e prevenzione degli incidenti

Uno dei capitoli centrali dell’accordo riguarda la sicurezza in mare. Lega Navale Italiana e Guardia Costiera lavoreranno alla definizione di linee di indirizzo per un eventuale coinvolgimento dei soci e delle imbarcazioni della LNI nelle operazioni di soccorso coordinate dall’Autorità marittima.

Il protocollo prevede inoltre iniziative comuni in occasione della Giornata del Mare e della Giornata della sicurezza del mare, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle regole della navigazione e diffondere una più radicata cultura della prevenzione.

In questo quadro rientra anche il rafforzamento della campagna della Lega Navale Italiana “Eliche responsabili”, nata per promuovere una navigazione da diporto più sicura e ridurre il rischio di incidenti che possono coinvolgere subacquei e bagnanti.

Lega Navale, Capitanerie di Porto, FIPSAS e associazioni del settore subacqueo collaboreranno alla realizzazione di iniziative territoriali dedicate alla formazione e alla conoscenza delle regole per un diporto sicuro e sostenibile.