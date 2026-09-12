Le Vignole, parco intitolato a Maria Montessori

La cerimonia è stata accompagnata da un momento commemorativo dedicato alle vittime del tragico incidente del 26 febbraio 2008

di Dario Nottola

Nell’ambito della prima Festa di quartiere a Le Vignole, è stato intitolato questa sera, in via Dronero, il Parco a Maria Montessori. La cerimonia è stata accompagnata da un momento commemorativo dedicato alle vittime del tragico incidente del 26 febbraio 2008 quando, nella zona di via Geminiano Montanari e via Idra, un grave incidente stradale travolse un gruppo di persone che si trovavano alla fermata dello scuolabus. Nella tragedia persero la vita due madri e tre bambine, mentre altre nove persone rimasero ferite.

Presente alla cerimonia il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che, sotto le note commoventi di “C’era una volta il West” di Ennio Morricone, ha scoperto la targa commemorativa insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra i quali i consiglieri comunali Federica Cerulli e Patrizia Fata, il dirigente Area Ambiente, Paolo Roccetti, la responsabile della Misericordia di Fiumicino, Elisabetta Cortani, i rappresentanti del Comitato di Quartiere e molti cittadini e bambini. La targa, oltre alla dedica a Maria Montessori, riporta la scritta: “In memoria dei bambini e delle mamme tragicamente scomparsi nell’incidente del 26 febbraio 2008”.

“L’intitolazione del Parco a Maria Montessori vuole rendere omaggio a una delle personalità italiane più importanti nel campo dell’educazione e della pedagogia, il cui pensiero, fondato sul rispetto, sull’autonomia e sulla centralità del bambino, ha lasciato un’eredità riconosciuta in tutto il mondo – ha sottolineato il primo cittadino -. La giornata ha anche un forte significato per la memoria di tutta la città. A distanza di anni, è nostro dovere continuare a custodire il ricordo di quelle vite spezzate e stringerci ancora una volta intorno alle loro famiglie. Vogliamo ricordare oggi, quindi, tutte le vittime della strada. Una giornata di ricordo ma anche di festa”.

Baccini, nel ringraziare il Comitato di Quartiere, ha anche annunciato che il parchetto verrà riqualificato, facendo anche vedere i progetti e i giochi che vi saranno installati. Il parco è stato poi benedetto dal parroco.