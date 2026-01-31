Le spiagge di Fiumicino e Focene coperte dai rifiuti trasportati dalle piene del Tevere (VIDEO)

Sulla battigia presenti tronchi di albero lunghi fino a 20 metri

di Umberto Serenelli

Gli arenili di Fiumicino e Focene invasi dai rifiuti trasportati dalle piene del Tevere dei giorni scorsi. Oltre al solito pattume, le onde hanno spinto sulla riva anche bottiglie di plastica, canne, legname e tante foglie secche. Alla violenza della corrente del fiume si deve anche il trascinamento di enormi tronchi, sradicati nelle golene dove è folta la vegetazione. Gli arenili vicino al delta si sono quindi trasformati in discariche che ora costringeranno l’amministrazione all’ennesimo intervento straordinario di bonifica.

Anche lo specchio acqueo della darsena, pulito la scorsa settimana, è tornato a registrare la presenza di pattume in sospensione. “Ancora oggi il Tevere continua nella sua opera di trasferimento dell’immondizia raccolta durante il suo percorso nel territorio del comune di Roma – precisa Armando Stampella, titolare del porticciolo “Il Faro” –. La furia dei marosi l’ha poi spinta sopra le scogliere gettate a protezione del faro del borghetto. Oltre ai grossi rami, sulle dighe ci sono finiti diversi elettrodomestici”. Sulla battigia del lungomare della Salute, a Isola Sacra, sono spiaggiati tronchi lunghi fino a 20 metri. Il tratto costiero di viale Coccia di Morto a Fiumicino è invece un tappeto di rifiuti reso più evidente dal forte fenomeno erosivo giunto a ridosso delle dune della macchia mediterranea. A Focene alcuni residenti si sono muniti di motosega e sulla riva hanno fatto a pezzi alcune alberature.

“Ora carico nel portabagagli questi ciocchi che a casa poi metto al sole per alcuni giorni – afferma Angelo, assorto nelle operazioni di taglio aiutato da Franco –. Tra qualche giorno finiscono sul fuoco del camino: è una forma di risparmio con quello che costa la legna”.