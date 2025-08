Lavori via del Fontanile di Mezzaluna, Zorzi: “Un cantiere senza fine”

“Code chilometriche, situazione intollerabile”

Da un paio di giorni sono iniziati i lavori per la nuova asfaltatura in Via del Fontanile di Mezzaluna “Un intervento giusto e necessario, ormai è da più di un anno che questa strada è un cantiere a cielo aperto – dichiara Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD – In questi anni ho più volte suggerito alle varie Giunte, che durante il periodo estivo o di maggior afflusso verso le nostre spiagge sarebbe molto meglio programmare durante le ore notturne interventi che vengono svolti sulle strade di accesso al nostro territorio, è vero che hanno un costo maggiore ma in questo modo non si creano pericoli e disagi a turisti e residenti”.

“Purtroppo anche questa volta il mio consiglio non è stato ascoltato – rimarca – e il risultato è che, da due giorni, una delle due strade principali di collegamento con Roma è completamente congestionata, creando non pochi disagi alla città”.

“Gli interventi hanno sempre bisogno di un’attenta programmazione, soprattutto nel periodo in cui le nostre località devono garantire un’accessibilità più semplice, veloce e sicura. E quando vengono svolti la città deve essere informata” conclude Fabio Zorzi