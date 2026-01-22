Lavori alla pubblica illuminazione: modifiche temporanee al traffico in via Federico Martinengo

Intervento di manutenzione ordinaria il 23 gennaio, istituito il divieto di fermata con rimozione

Saranno effettuati nei prossimi giorni lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione in via Federico Martinengo. L’intervento sarà eseguito dalla società Engie S.p.A. e renderà necessaria una temporanea modifica alla disciplina del traffico.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, è stata infatti disposta una disciplina di traffico provvisoria che sarà in vigore a partire da giovedì 23 gennaio 2026, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, e comunque fino al termine dei lavori.

Nel tratto interessato, da via Fiumara fino all’intersezione con via Arsia, sarà istituito il divieto di fermata con rimozione forzata lungo via Martinengo.

Si invitano i residenti e gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.