Ladispoli celebra 56 anni di autonomia: l’abbraccio istituzionale del sindaco Baccini

Il primo cittadino di Fiumicino invia gli auguri alla comunità ladispolana e rilancia la collaborazione tra le due città del litorale: “Dal mare opportunità comuni e una visione condivisa di sviluppo”

Un anniversario che parla di identità, crescita e futuro condiviso. In occasione del 56° anniversario dell’autonomia del Comune di Ladispoli, istituito ufficialmente il 6 maggio 1970, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri al collega Alessandro Grando e a tutta la cittadinanza ladispolana.

Parole che vanno oltre la semplice ricorrenza istituzionale e che mettono al centro il rapporto sempre più stretto tra due città simbolo del litorale laziale.

“Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale, i più sinceri auguri al sindaco Alessandro Grando e ai cittadini di Ladispoli per questo 56° anniversario. La ricorrenza dell’autonomia è un momento significativo di identità e sviluppo”, ha dichiarato Baccini.

Nel messaggio del primo cittadino di Fiumicino emerge anche una chiara volontà di rafforzare il dialogo tra le amministrazioni locali, partendo dalle caratteristiche che accomunano i due territori. Il mare come elemento identitario, ma anche come leva economica, ambientale e turistica.

“Fiumicino e Ladispoli sono città in sintonia, che guardano al mare come risorsa ed elemento caratteristico. Due realtà vicine che condividono sfide e opportunità: dalla tutela del litorale allo sviluppo sostenibile, fino alla valorizzazione del turismo e dei servizi per i cittadini. È proprio da questa sinergia che può nascere un dialogo sempre più solido tra le nostre amministrazioni.”

Un passaggio che sottolinea la necessità di fare rete tra i comuni costieri, in un momento in cui temi come sostenibilità ambientale, difesa delle coste e sviluppo turistico rappresentano sfide strategiche per tutto il territorio del litorale romano. Ladispoli celebra così il suo 56° compleanno amministrativo con lo sguardo rivolto al futuro e con un messaggio di collaborazione istituzionale che punta a rafforzare il legame tra comunità vicine per storia, vocazione e prospettive di crescita.