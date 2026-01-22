Caricamento...

Isola Sacra: lavori notturni per l’impianto di irrigazione in Piazza della Madonnella

Modifiche temporanee alla viabilità tra il 23 e il 24 gennaio

 

Si informa la cittadinanza che nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, saranno eseguiti lavori di scavo in Piazza della Madonnella, nel tratto in direzione Via Coni Zugna, finalizzati alla predisposizione dell’impianto di irrigazione delle aree verdi.

 

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni, sarà istituita una disciplina temporanea della circolazione, come di seguito indicato:

 

– Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori;

 

– Segnaletica temporanea con preavviso di lavori in corso, limite di velocità a 30 km/h e segnalazioni direzionali a 45° (destra e/o sinistra);

 

– Chiusura alternata di mezza carreggiata in direzione Via Coni Zugna, con utilizzo di piastre carrabili;

 

– Segnalamento notturno con luci lampeggianti e presenza di movieri per la regolazione del traffico.

 

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si invita a prestare attenzione alla segnaletica presente.

 

 

