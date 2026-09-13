Isola Sacra, incendio in via Castagnevizza

Vasto rogo in un campo vicino al Ponte della Scafa, distrutta una baracca: nessun ferito

di Fernanda De Nitto

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato nel pomeriggio di oggi un campo di via Castagnevizza, presente a ridosso dei cantieri navali vicini al Ponte della Scafa.

L’incendio ha riguardato diverse sterpaglie e canneti presenti nell’area ed anche una baracca che è andata completamente distrutta.

Per domare le fiamme sono prontamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco della squadra AB/34 di Fiumicino, successivamente raggiunti dalla 13/A di Ostia e dalle boschive di Cerveteri e della Pisana, e dal coordinatore.

Presenti in loco anche le Associazioni di Protezione Civile e la Polizia di Stato. Nel rogo non vi sono state fortunatamente persone coinvolte o feriti.

Ci sono però volute diverse ore per spegnere completamente l’incendio che lambiva i cantieri navali e il rimessaggio di barche sito proprio a ridosso del Ponte della Scafa, oltre che le abitazioni limitrofe.

Al momento l’incendio è in fase di bonifica, mentre saranno le indagini del caso a chiarire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento.