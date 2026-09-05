Fregene, tutela e rigenerazione per la Pineta Monumentale

L’Amministrazione comunale prosegue il programma di cura, sicurezza e ripiantumazione dell’area verde. L’Assessore all’Ambiente Stefano Costa: “Un patrimonio da preservare oggi per consegnarlo alle future generazioni”

In un contesto regionale segnato dal progressivo deperimento di numerose pinete, la Pineta Monumentale di Fregene continua a rappresentare uno dei patrimoni ambientali e paesaggistici più importanti del territorio. Un’area sulla quale l’Amministrazione comunale sta portando avanti un’azione costante di tutela, cura e rigenerazione, con l’obiettivo di garantirne la conservazione e la fruibilità nel tempo.

Negli ultimi anni numerosi esemplari di pino sono stati interessati dalla diffusione della cocciniglia tartaruga, fenomeno che ha assunto dimensioni rilevanti in diverse aree del Lazio e che ha reso ancora più importante programmare interventi di prevenzione, monitoraggio e manutenzione del patrimonio arboreo.

“In un contesto generale particolarmente complesso, la Pineta Monumentale di Fregene continua a vivere e a rappresentare un patrimonio ambientale di straordinario valore per il nostro territorio. Proprio per questo, l’Amministrazione comunale ha scelto di dedicarle un’attenzione particolare, avviando un programma organico di recupero, tutela e salvaguardia dell’area”, sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

Un programma che interessa diversi aspetti della gestione della Pineta, dalla sicurezza alla fruibilità del parco, fino alla conservazione del suo patrimonio vegetale. Tra gli interventi rientra anche la realizzazione dell’impianto antincendio, insieme alle attività di cura, messa in sicurezza, monitoraggio degli alberi e nuove piantumazioni.

“È un risultato che non possiamo e non dobbiamo dare per scontato – prosegue Costa – L’Amministrazione ha scelto di investire sulla Pineta con interventi strutturati e programmati. Stiamo lavorando con il supporto e le competenze tecniche degli agronomi affinché ogni intervento sul patrimonio arboreo venga effettuato secondo criteri scientifici, nel pieno rispetto delle caratteristiche e dell’equilibrio della Pineta”.

Una parte fondamentale del lavoro riguarda proprio il futuro del patrimonio arboreo. La tutela dell’area, infatti, non passa soltanto dalla conservazione degli esemplari esistenti, ma anche dalla capacità di accompagnare nel tempo il naturale ricambio della vegetazione, intervenendo sulle piante compromesse quando necessario e programmando nuove piantumazioni.

“Tutelare la Pineta significa anche garantirne il ricambio arboreo e creare le condizioni perché possa continuare a svolgere la propria fondamentale funzione ambientale, paesaggistica e sociale. Ogni intervento deve guardare non soltanto alle esigenze di oggi, ma soprattutto al futuro di quest’area”, evidenzia l’Assessore.

La Pineta Monumentale rappresenta infatti da oltre un secolo uno degli elementi più riconoscibili del paesaggio di Fregene e una parte importante della sua storia e della sua identità.

“La Pineta Monumentale ha attraversato oltre un secolo di storia, accompagnando la crescita e l’identità di Fregene. Il nostro compito, oggi, è prendercene cura con responsabilità e lungimiranza, creando le condizioni perché questo patrimonio possa continuare a vivere, crescere e far parte della storia del nostro territorio per le generazioni che verranno”, conclude Costa.