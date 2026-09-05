Incendio Isola Sacra, nuovo intervento per scongiurare altri focolai

Le operazioni proseguono tra via Passo Buole e via P. Argenton. Polizia Locale e Misericordia al lavoro con mezzi pesanti per mettere in sicurezza il terreno e bonificare il materiale ancora caldo in profondità

Nuovo intervento nella serata di ieri a Isola Sacra, tra via Passo Buole e via P. Argenton, dove l’incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì è tornato a prendere vigore. Le fiamme si erano già riaccese nella tarda mattinata di venerdì, rendendo necessario un nuovo intervento delle squadre di soccorso.

Questa mattina le operazioni proseguono con un’attività mirata alla completa messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono impegnati gli agenti della Polizia Locale e la Misericordia di Fiumicino, con l’impiego di mezzi pesanti per lavorare sul terreno, trattare il materiale ancora caldo presente in profondità ed eliminare eventuali punti dai quali potrebbero svilupparsi nuovi focolai.

Le operazioni proseguiranno per tutto il tempo necessario alla completa bonifica dell’area, con l’obiettivo di scongiurare nuove riprese dell’incendio.