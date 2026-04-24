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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 24 Aprile 2026

Il cordoglio del Pd per la scomparsa di Giuseppe Conte

Califano: “Una guida preziosa, ha dedicato la vita alla comunità e al territorio”

 

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Giuseppe Conte, stimato Presidente del Centro Anziani Catalani” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

 

Con lui perdiamo una figura di riferimento che ha saputo dedicare, con instancabile passione, gran parte della sua vita al servizio del nostro territorio e della comunità. Ai suoi cari, agli amici e a tutti i soci del Centro Catalani, che oggi perdono una guida preziosa e un uomo dalla grande generosità, va il mio cordoglio” conclude Califano

 

 

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Califano Giuseppe Conte
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