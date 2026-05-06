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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 6 Maggio 2026

Identificato il corpo trovato nel Tevere a Parco Leonardo

La vittima è un cittadino giapponese scomparso dall’Esquilino. Gli investigatori attendono l’esito dell’autopsia

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Identificato il corpo ritrovato ieri pomeriggio nel fiume Tevere nei pressi della pista ciclabile di Parco Leonardo. Si tratta di un cittadino giapponese di 71 anni che era scomparso dalla zona dell’Esquilino di Roma lo scorso 8 aprile.

 

Il defunto dell’estremo oriente è stato identificato grazie ai documenti di riconoscimento recuperati dagli uomini della Polizia di Stato intervenuti sul posto, all’interno della tasca dei pantaloni. Per il giapponese già dai primi giorni successivi alla scomparsa si era mobilitata l’intera comunità dell’Esquilino e la famiglia presente nella capitale da diversi anni.

 

Al fine di chiarire le reali cause del decesso, e il ritrovamento nel Tevere a Fiumicino, sono in corso da parte degli investigatori le indagini volte a chiarire gli ultimi spostamenti dell’uomo e verificare ogni elemento utile a definire le reali motivazioni della morte.

 

Per tale ragione la salma è stata trasportata al Verano di Roma per l’esecuzione dell’autopsia che potrà precisare alcuni elementi utili per le indagini, soprattutto sulla causa del decesso.

 

 

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Parco Leonardo Tevere Vittima
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