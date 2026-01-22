Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 22 Gennaio 2026

Guasto alla rete idrica, completati i controlli: acqua pienamente potabile a Fiumicino

Acea Ato2 rassicura i cittadini: monitoraggi costanti e nessuna criticità riscontrata

 

In relazione alle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini a seguito del recente guasto alla rete idrica, Acea Ato2 conferma che l’acqua erogata sul territorio di Fiumicino è pienamente potabile.

 

Dopo l’intervento di ripristino sono stati eseguiti tutti i controlli previsti, che hanno dato esito regolare. Eventuali fenomeni temporanei di lieve torbidità possono verificarsi in concomitanza con operazioni di manutenzione o potenziamento della rete idrica e non compromettono in alcun modo la qualità dell’acqua. In questi casi è sufficiente lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti, fino al completo ritorno della limpidezza, prima dell’utilizzo.

 

L’acqua distribuita da Acea Ato2 è sottoposta a monitoraggi continui e rigorosi, nel pieno rispetto dei più elevati standard di qualità e sostenibilità ambientale.

 

“Qualora fosse stata riscontrata anche la minima criticità – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – si sarebbe immediatamente provveduto a informare la cittadinanza, come avviene sempre in situazioni analoghe. Proprio per garantire la massima trasparenza e fugare ogni possibile dubbio, l’Amministrazione ha richiesto ad Acea Ato2 una comunicazione ufficiale, così da rassicurare tutti i cittadini“.

 

 

