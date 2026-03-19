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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 19 Marzo 2026

Che fine ha fatto la fauna di Villa Guglielmi?

Fino a qualche anno fa si potevano vedere diverse specie di animaletti nel canale e nel laghetto

 

Da tempo mi chiedo che fine abbia fatto la fauna che alcuni anni fa era presente nel canale e nel laghetto all’interno di Villa Guglielmi.

 

Dal 2008 abito a Fiumicino e da allora ho iniziato a frequentare Villa Gugliemi per passeggiate a piedi o in bicletta. Fino a qualche anno fa si potevano vedere diverse specie di animaletti nel canale e nel laghetto: anatre, gallinelle d’acqua, nutrie ecc. Erano davvero luoghi pieni di vita.

 

Ma da qualche anno ad oggi, ed in qualsiasi stagione, tutti questi animali sono spariti. Io non credo che improvvisamente siano emigrati in massa per altri lidi. Ci deve essere un motivo, ma io non saprei spiegarmelo, o meglio qualche idea ce l’avrei ma preferisco non parlarne.

 

Spero che qualcuno, che magari ha fatto caso a questo accadimento, possa avere o conoscere una spiegazione semplice.

 

Lettera inviata da: Claudio S.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

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villa guglielmi
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