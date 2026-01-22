Guardia Costiera, tre nuovi battelli green per il controllo del litorale

Questa mattina la cerimonia con il ministro Pichetto Fratin: “Tecnologia a basso impatto per la tutela del mare”

Celebrata questa mattina, presso la Capitaneria di Porto di Fiumicino, la cerimonia di consegna di tre battelli litoranei GC Bravo, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, dell’Ammiraglio Ispettore Capo, Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Direttore Marittimo del Lazio C.V. Cosimo Nicastro e del Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino, C.V. Emilio Casale.

I nuovi mezzi contribuiranno a rafforzare le capacità di intervento sul territorio di Fiumicino, in particolare per le attività di salvaguardia e tutela dell’ambiente costiero, del territorio e della sicurezza dei cittadini.

“Ringrazio il Ministro per la sua presenza nella nostra Città. Accanto ai temi strategici della portualità e alle criticità legate all’erosione costiera, l’incontro di oggi rappresenta un segnale concreto di attenzione al il nostro territorio e al rafforzamento delle attività di tutela e sicurezza del mare”, ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

“La mia presenza qui oggi rappresenta un’occasione importate per esprimere il ringraziamento del Ministero alla Guardia Costiera per il servizio di altissimo valore svolto quotidianamente a favore del nostro Paese, attraverso un’azione costante di controllo e tutela di uno dei patrimoni più importanti dell’Italia: il mare – ha dichiarato il Ministro – Il Ministero può intervenire sul piano normativo, affrontare necessità e criticità, ma è il vostro lavoro quotidiano, a consentire al Paese di vantarsi di un servizio di eccellenza e di raggiungere, insieme, obiettivi di orgoglio nazionale.”

“I tre battelli saranno destinati rispettivamente a La Maddalena, Cagliari e Fiumicino, a supporto delle attività litoranee nelle aree di maggiore sensibilità – ha spiegato il Capo del IV Reparto del Comando Generale C.V. Michele Castaldo, durante la presentazione dei mezzi – I battelli hanno una lunghezza di 7,30 metri e una larghezza di 2,30 metri, e possono raggiungere una velocità massima di 35 nodi. La loro particolarità è rappresentata dalla carena trattata con tecnologia siliconica, in grado di ridurre l’impatto ambientale; una tecnologia che intendiamo estendere progressivamente a tutti i 32 mezzi della flotta.”