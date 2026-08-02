Grande Raccordo Anulare, scatta il piano straordinario della Polizia Stradale

Rafforzati i controlli tra maggio e giugno: nel mirino uso del cellulare, corsie d’emergenza, cinture di sicurezza e velocità

di Dario Nottola

Un intervento importante è stato messo in atto dalla Polizia Stradale di Roma a partire dal mese di maggio lungo il Grande Raccordo Anulare. Una strategia d’azione focalizzata sia sulla prevenzione sia sul contrasto delle condotte di guida scorrette. Un fenomeno acuito dal pendolarismo quotidiano e da comportamenti distanti dal rispetto delle norme del Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata rivolta alle condotte di guida pericolose, come l’utilizzo del telefono cellulare, principale fonte di distrazione, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la velocità e, infine, l’uso illecito delle corsie d’emergenza. L’attività ha previsto una presenza giornaliera potenziata, costante e sistematica sul GRA, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore densità di traffico.

Per tale attività sono stati impegnati, nei mesi di maggio e giugno, oltre alle normali pattuglie dedicate quotidianamente alla vigilanza stradale sul GRA, ulteriori equipaggi specifici, supportati anche dalla presenza di auto in borghese.

Il potenziamento ha permesso di aumentare in modo significativo il numero di controlli effettuati sia sui veicoli sia sulle persone, consentendo di accertare circa 120 violazioni per l’uso improprio delle corsie d’emergenza, 51 contestazioni per l’uso del cellulare alla guida e diverse per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Inoltre, sono state ritirate circa 160 patenti di guida e 146 carte di circolazione, mentre sono stati 590 i soccorsi prestati.