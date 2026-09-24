Fregene, lavori antincendio nella Pineta: chiude temporaneamente il Parco Federico Fellini

Interdette anche alcune aree interessate dalle operazioni di bonifica bellica propedeutiche ai lavori

Nell’ambito degli interventi per la realizzazione del sistema idrico antincendio a protezione della Pineta Storica di Fregene, sarà disposta la chiusura al pubblico del Parco Federico Fellini e delle aree interessate dalle operazioni di bonifica bellica propedeutiche all’esecuzione dei lavori.

Le disposizioni entreranno in vigore dalle ore 7.30 di mercoledì 30 settembre fino al 2 ottobre 2026 e, in ogni caso, resteranno valide per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni che richiedono l’interdizione della sede stradale e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Divieto di transito veicolare e pedonale, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata di via Portovenere, nel tratto compreso tra l’incrocio con Viale della Pineta di Fregene e l’incrocio con via Rapallo. È disposta, inoltre, l’interdizione, a decorrere dalle ore 7.30 del 28 settembre 2026 e fino al termine delle attività e al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, delle seguenti aree interessate dalle attività di cantiere:

– Parco Federico Fellini (c.d. settore A della Pineta, delimitato a est da via Portovenere, a nord da Via della Pineta, a sud da via Rapallo e a ovest da Via Castellammare); porzione del settore C della Pineta, più precisamente la fascia prospiciente Viale della Pineta di Fregene per una profondità di circa 25 metri;

– area posta a sud della pista ciclabile esistente su Viale della Pineta di Fregene, distinta al catasto al foglio 708, part.lle n. 1024, 1022, 1026 (parte), 1028 (parte).