Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 24 Settembre 2026

Fregene, lavori antincendio nella Pineta: chiude temporaneamente il Parco Federico Fellini

Interdette anche alcune aree interessate dalle operazioni di bonifica bellica propedeutiche ai lavori

 

Nell’ambito degli interventi per la realizzazione del sistema idrico antincendio a protezione della Pineta Storica di Fregene, sarà disposta la chiusura al pubblico del Parco Federico Fellini e delle aree interessate dalle operazioni di bonifica bellica propedeutiche all’esecuzione dei lavori.

 

Le disposizioni entreranno in vigore dalle ore 7.30 di mercoledì 30 settembre fino al 2 ottobre 2026 e, in ogni caso, resteranno valide per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni che richiedono l’interdizione della sede stradale e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Divieto di transito veicolare e pedonale, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata di via Portovenere, nel tratto compreso tra l’incrocio con Viale della Pineta di Fregene e l’incrocio con via Rapallo. È disposta, inoltre, l’interdizione, a decorrere dalle ore 7.30 del 28 settembre 2026 e fino al termine delle attività e al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, delle seguenti aree interessate dalle attività di cantiere:

 

– Parco Federico Fellini (c.d. settore A della Pineta, delimitato a est da via Portovenere, a nord da Via della Pineta, a sud da via Rapallo e a ovest da Via Castellammare); porzione del settore C della Pineta, più precisamente la fascia prospiciente Viale della Pineta di Fregene per una profondità di circa 25 metri;

 

– area posta a sud della pista ciclabile esistente su Viale della Pineta di Fregene, distinta al catasto al foglio 708, part.lle n. 1024, 1022, 1026 (parte), 1028 (parte).

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
pineta Federico Fellini
Articoli correlati
Cronaca

Fregene, lavori antincendio nella Pineta: chiude temporaneamente il Parco Federico Fellini

giovedì, 24 Settembre 2026
Politica

Commissione Trasparenza, l’opposizione denuncia "Ingerenze e protagonismo politico"

giovedì, 24 Settembre 2026
Lettere

Stele Malloni nel degrado, appello al Comune di Fiumicino

giovedì, 24 Settembre 2026
Attualità

Fiumicino, la scuola d’italiano si apre anche agli studenti migranti grazie ai volontari del servizio civile universale

mercoledì, 23 Settembre 2026
Lettere

Riserva del Litorale, trent’anni dopo: "Ricordiamo chi contribuì a farla nascere"

mercoledì, 23 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci