Fregene, domani l’iniziativa “Legalmente Marciando – in memoria di Andrea Porcelli”

Un percorso di educazione alla legalità e alla partecipazione attiva.

di Dario Nottola

Fregene si raccoglierà domani in un momento di profonda memoria e condivisione: in programma un’iniziativa che unisce istituzioni, scuole, realtà sportive e cittadini nel segno dei valori più autentici dello sport e della comunità.

La giornata, inserita nel progetto “Legalmente Marciando – in memoria di Andrea Porcelli”, rappresenta un percorso di educazione alla legalità e alla partecipazione attiva, rivolto in particolare alle giovani generazioni, affinché il ricordo si trasformi in impegno concreto.

La manifestazione avrà inizio alle 8:30 con una camminata lungo le vie della località, un gesto semplice ma carico di significato: “Un percorso simbolico che rappresenta il cammino condiviso di una comunità che non dimentica, che si stringe nel ricordo e che continua a costruire futuro partendo dai propri valori”, spiega il promotore Tommaso Campenni’, Incaricato alle Politiche Giovanili. Il sarà ritrovo in via Cesenatico (angolo viale Nettuno), da cui partirà la passeggiata commemorativa che attraverserà alcune vie del territorio, tra cui viale Nettuno, via San Fruttuoso, via Cattolica e via Porto Conte, fino a via Fertilia.

Alle 9:30 è previsto un momento istituzionale con l’intervento dei rappresentanti della Polizia di Stato di Fiumicino, davanti alla Parrocchia di Fregene. Il programma proseguirà alle 10:15 con l’intitolazione di Largo Andrea Porcelli, presso il piazzale antistante la Polisportiva di Fregene. Un luogo destinato a diventare punto di incontro, memoria viva e testimonianza concreta di un legame che il tempo non ha spezzato. Alle ore 11, sarà presente alla cerimonia anche il Sindaco Mario Baccini.

In quello spazio verranno, inoltre, collocate alcune panchine donate dalle attività locali, impreziosite da frasi dedicate ad Andrea: pensieri che raccontano lo sport, la lealtà e la bellezza dei valori che hanno segnato la sua giovane vita e che oggi continuano a parlare alle nuove generazioni.

A seguire, le scuole saranno protagoniste di un memorial calcistico, “un momento di partecipazione autentica in cui lo sport torna ad essere linguaggio universale di amicizia, rispetto e crescita”. Alle 11 prenderà il via il primo Memorial Andrea Porcelli, con attività sportive e momenti dedicati ai giovani negli spazi della Polisportiva, mentre la giornata si concluderà alle ore 13:20 con le premiazioni finali.

Andrea Porcelli, scomparso nel 2008 a soli 14 anni, ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Fregene. Capitano della squadra locale, era molto più di un giovane atleta: era un punto di riferimento per i compagni, un ragazzo capace di unire, di trasmettere entusiasmo e senso di appartenenza.

CHIUSURE AL TRAFFICO

Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni per il giorno 12 Maggio 2026 dalle ore 08.30 fino al termine della camminata e limitatamente al passaggio dei partecipanti :

– Chiusura al traffico veicolare del senso rotatorio di Via Cesenatico e Viale Nettuno, Viale Nettuno, Via San Fruttuoso, Via Cattolica, Piazza Riva Trigoso area antistante la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria; Via Porto Conte, Via Fertilia fino alla polisportiva di Fregene, comprese tutte le strade che intersecano il percorso.

– Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Fertilia piazzale antistante la polisportiva dalle ore 08.00 e fino alla fine della manifestazione