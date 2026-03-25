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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 25 Marzo 2026

Focene, Via Crucis del 3 aprile: strade chiuse per la processione

Modifiche temporanee alla viabilità dalle 20:30 lungo il percorso della parrocchia San Luigi Gonzaga

 

In occasione della Via Crucis organizzata dalla parrocchia San Luigi Gonzaga di Focene, venerdì 3 aprile 2026 sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico per consentire il regolare svolgimento della processione.

 

A partire dalle ore 20:30 e fino al termine dell’evento, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, lungo le seguenti vie:

 

– Via dei Dentali (all’altezza del civico 120 e lungo tutto il tratto interessato)
– Viale di Focene (direzione Via delle Acque Basse)
– Via delle Perle (direzione Via delle Fissurelle)
– Via delle Fissurelle (direzione Via delle Acque Basse)
– Via delle Acque Basse (direzione Viale di Focene)
– Viale di Focene (direzione Lungomare Rossini) fino al civico 434, presso la Casa Spirituale delle Suore Carmelitane

 

La chiusura riguarderà anche tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali spostamenti.

 

 

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Focene Processione
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