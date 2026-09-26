Focene, una nuova targa per Giacomo Matteotti: l’iniziativa dei cittadini

A Largo Giacomo Matteotti affissa una lastra aggiuntiva per ricordare il deputato socialista come “martire della libertà e vittima della dittatura fascista”. Presenti cittadini e consiglieri comunali di opposizione

di Fernanda De Nitto

È nata dalla volontà di numerosi cittadini del territorio l’iniziativa che si è svolta a Focene, presso Largo Giacomo Matteotti, dove, in corrispondenza delle targhe già collocate dall’amministrazione comunale, è stata affissa una lastra aggiuntiva dedicata alla memoria del deputato socialista assassinato nel 1924.

Sulla nuova targa si legge: “Giacomo Matteotti 1885-1924 – Martire della libertà. Vittima della dittatura fascista. Il suo sacrificio resta monito per le generazioni future”.

A promuovere l’iniziativa è stato un gruppo di cittadini del territorio, che ha coinvolto anche alcuni consiglieri comunali di opposizione di Fiumicino. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di sottolineare con maggiore chiarezza il valore storico della figura di Matteotti, ritenendo non sufficiente la sola definizione di “giornalista e politico” e richiamando invece esplicitamente la sua condizione di vittima del fascismo.

All’affissione hanno preso parte numerosi cittadini di Fiumicino e i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Paola Meloni, Paolo Calicchio, Angelo Petrillo e Giuseppe Miccoli.

La presenza degli esponenti dell’opposizione ha voluto testimoniare, secondo i promotori, l’importanza di una memoria pubblica capace di restituire alla figura di Matteotti il suo pieno significato storico e istituzionale.

“Non basta l’approvazione di una mozione unanime, riscritta in fretta e furia, a ristabilire la verità storica e la correttezza istituzionale rispetto alla figura di Giacomo Matteotti, al quale è stato poi intitolato, ad agosto, il largo di Focene”, hanno dichiarato gli organizzatori.

I promotori ricordano inoltre come la vicenda abbia avuto eco anche sulla stampa nazionale, in seguito alle contestazioni sulla formulazione della targa originariamente apposta dall’amministrazione comunale.

“La targa affissa dall’amministrazione riportava soltanto una parte formale della figura di Matteotti, senza richiamare pienamente la realtà storica di uno dei periodi più bui della storia d’Italia. La targa aggiuntiva, nata dalla volontà popolare e cittadina, vuole essere un simbolo per ricordare che la memoria non può essere attenuata. Figure come Matteotti, vittime del fascismo, devono essere onorate per ciò che la storia ci ha insegnato e per un patrimonio di memoria che resta doveroso tramandare e diffondere alle nuove generazioni”, hanno concluso gli organizzatori.