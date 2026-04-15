Focene, restituito alla comunità il Parco “Azzurra Matiddi”

Venerdì 17 aprile l’inaugurazione ufficiale con la partecipazione del Sindaco e dei bambini della scuola locale

Torna a nuova vita il Parco “Azzurra Matiddi”, uno degli spazi verdi più significativi del territorio di Focene, che sarà ufficialmente inaugurato venerdì 17 aprile alle ore 10 in via dei Dentali, al termine dei lavori di riqualificazione dell’area.

L’intervento ha permesso di restituire alla cittadinanza un luogo rinnovato, più accogliente e fruibile, pensato per le famiglie, i bambini e per tutti coloro che desiderano vivere gli spazi all’aperto in sicurezza e armonia.

Alla cerimonia del taglio del nastro sarà presente il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che interverrà per celebrare la riconsegna del parco alla comunità. Accanto a lui, protagonisti dell’evento saranno anche i più piccoli: gli alunni della scuola dell’infanzia di Focene “La Scatola Magica”, che contribuiranno a rendere ancora più significativa e partecipata la mattinata.

L’inaugurazione rappresenta non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per i cittadini, simbolo di un impegno concreto verso la valorizzazione degli spazi pubblici e il miglioramento della qualità della vita sul territorio.