Flash mob a Fiumicino per la Giornata delle vittime civili dei conflitti

Appuntamento domani, 1° febbraio, presso il Comune di Fiumicino

“Il 1° febbraio 2026 si celebra la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita all’unanimità dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017. La ricorrenza nasce con un duplice obiettivo: commemorare le vittime civili di tutte le guerre e informare e sensibilizzare sull’impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte.” Così il comunicato a firma del Comitato spontaneo Viva Palestina.

“Nella serata del 1° febbraio centinaia di Comuni italiani aderiranno alla Giornata illuminando di blu i Municipi ed esponendo lo striscione “Stop alle bombe sui civili”. Tra questi purtroppo non c’è il nostro comune, e pensiamo che sia nostro dovere di cittadini rimediare a questa grave assenza in un momento storico in cui i principi del Diritto internazionale umanitario, che hanno favorito la convivenza pacifica tra i popoli dopo la Seconda guerra mondiale, appaiono fragili come mai prima d’ora: sono i civili a pagare il prezzo più alto, perdendo ogni protezione.”

“Il nostro pensiero – conclude il comunicato – va alle almeno 70.000 vittime civili di Gaza, ma anche alle vittime di tutti gli altri conflitti tuttora in corso.”