Fiumicino, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: individuati i responsabili degli illeciti

Costa “Continueremo con controlli su tutto il territorio per garantire una città più pulita”

Questa mattina la Polizia Locale, insieme al personale della società Fiumicino Ambiente, ha effettuato una serie di verifiche sia a Fiumicino Paese sia sul Lungomare della Salute, a seguito di diverse segnalazioni pervenute.

In particolare, i controlli hanno interessato le aree di via delle Ostriche e via Giovanni Cena, dove sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati sui marciapiedi e conferimenti non conformi alle regole della raccolta differenziata. Grazie all’attività ispettiva e all’analisi dei materiali rinvenuti, è stato possibile risalire ai responsabili degli illeciti, che saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ulteriori verifiche sono state effettuate anche sul Lungomare della Salute, dove alcune attività commerciali sono state sanzionate per errato conferimento dei rifiuti.

“L’attività di controllo prosegue su tutto il territorio, con l’obiettivo di contrastare comportamenti incivili che danneggiano il decoro urbano e l’ambiente – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, presente durante il sopralluogo – Ringrazio la Polizia Locale e il personale della Fiumicino Ambiente per il lavoro svolto. È necessario il contributo di tutti: il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata è un dovere civico oltre che un obbligo di legge. Continueremo con controlli su tutto il territorio per garantire una città più pulita”.

L’Amministrazione comunale ribadisce infine l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti e invita cittadini e attività commerciali a rispettare le disposizioni vigenti, ricordando che l’abbandono dei rifiuti costituisce reato penale.