Fiumicino, sit-in sotto il Comune: “Trasparenza sul porto, vogliamo risposte”

Comitati e cittadini in piazza il 26 marzo: “Basta silenzi sui lavori al Vecchio Faro”

Sit-in domani, giovedì 26 marzo alle ore 10.00, sotto il Comune di Fiumicino. A promuovere la mobilitazione sono il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto, che chiamano a raccolta cittadini e associazioni per chiedere chiarezza sui lavori in corso nell’area del Vecchio Faro.

La protesta si svolgerà in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, davanti alla sede comunale, con un obiettivo preciso: ottenere risposte e documentazione in merito agli interventi avviati nella zona, annunciati come lavori di manutenzione ma ritenuti dai promotori potenzialmente collegati al progetto del porto turistico.

Secondo quanto denunciano i comitati, a oltre un anno dalle prime richieste e a quasi trenta giorni da una nuova istanza formale di accesso agli atti presentata tramite legali, non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta da parte dell’amministrazione, né sarebbe stato consegnato il materiale richiesto.

Una situazione che, spiegano, alimenta dubbi e preoccupazioni tra i cittadini, soprattutto alla luce dell’importanza del progetto per il futuro del territorio.

Nel mirino dei manifestanti finiscono il silenzio istituzionale e quella che definiscono una mancanza di trasparenza su un tema di forte impatto locale. Per questo, durante il sit-in verranno avanzate richieste precise: la consegna immediata della documentazione, chiarimenti sulle procedure e sulle autorizzazioni in corso e l’apertura di un confronto pubblico sul progetto.

“Non è più accettabile il silenzio istituzionale su una questione così rilevante. La trasparenza non è una concessione, ma un diritto – dichiarano i promotori dell’iniziativa – L’appuntamento di domani è aperto a tutta la cittadinanza, con l’invito a partecipare numerosi per ribadire il diritto all’informazione e alla partecipazione democratica nelle scelte che riguardano il territorio”.