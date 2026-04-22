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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 22 Aprile 2026

25 Aprile, Fiumicino celebra la Liberazione: cerimonie e omaggi ai Caduti

Deposizione delle corone di alloro a Palidoro, Maccarese e Fiumicino alla presenza delle autorità civili, militari e religiose

 

In occasione della Festa della Liberazione del 25 Aprile 2026, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino promuove una serie di cerimonie commemorative per rendere omaggio ai Caduti e rinnovare i valori di libertà, democrazia e memoria storica.

 

Le celebrazioni si svolgeranno alla presenza delle autorità militari, religiose e civili, con la deposizione di corone di alloro presso i monumenti dedicati ai Caduti, secondo un programma articolato in tre momenti.

 

La giornata avrà inizio alle ore 10:30 a Palidoro, in Piazza Santi Filippo e Giacomo, dove sarà presente il Presidente del Consiglio Roberto Severini.

 

Alle ore 11:15 la commemorazione proseguirà a Maccarese, in Viale Castel San Giorgio 302, con la partecipazione del Consigliere Comunale Mario Pascone.

 

Infine, alle ore 12:00, le celebrazioni si concluderanno a Fiumicino, presso il monumento di Piazza Grassi, dove interverrà il Sindaco Mario Baccini.

 

Un momento di raccoglimento e condivisione che coinvolge l’intera comunità, nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e nella volontà di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e dell’impegno civile.

 

 

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25 aprile Piazza Grassi
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