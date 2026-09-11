Fiumicino saluta Emma Bonino: il ricordo di Baccini e Di Genesio Pagliuca

Il sindaco: “Ha vissuto la politica con passione, coraggio e profondo impegno civile”. Il capogruppo Pd: “Una delle figure più incisive degli ultimi 50 anni”

di Dario Nottola

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprime cordoglio per la morte di Emma Bonino. “Con la scomparsa di Emma Bonino l’Italia perde una delle protagoniste della sua storia politica e istituzionale degli ultimi decenni – afferma il Primo cittadino – Una donna che ha attraversato oltre cinquant’anni di vita pubblica con determinazione, portando avanti le proprie idee e battaglie con coerenza e contribuendo, attraverso i numerosi incarichi ricoperti in Italia e in Europa, al dibattito politico del nostro Paese”.

“Al di là delle appartenenze e delle differenti sensibilità politiche resta il valore di una personalità che ha vissuto la politica con passione, coraggio e profondo impegno civile. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lei questo lungo percorso politico e umano, rivolgo il mio più sincero cordoglio”, conclude il Sindaco.

A sua volta il capogruppo Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca, traccia il suo ricordo: “Ci lascia una delle figure più riconoscibili e incisive della politica italiana degli ultimi 50 anni. Una vita dedicata alla politica, ai diritti civili e alle proprie battaglie, portate avanti sempre con determinazione e coraggio. Ciao Emma”.