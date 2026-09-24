Fiumicino, parte il Dibattito Pubblico sul futuro dell’aeroporto

Al via il confronto sul Piano di Sviluppo Aeroportuale Sostenibile. Online documenti, calendario e modalità di partecipazione. Baccini: “Un passaggio importante, sviluppo dello scalo e crescita della città devono procedere insieme”

Si apre ufficialmente il confronto sul futuro dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”. È stato formalmente avviato il Dibattito Pubblico sul Piano di Sviluppo Aeroportuale Sostenibile, il procedimento destinato a informare cittadini, associazioni, realtà economiche e soggetti interessati sugli interventi previsti per lo scalo e a raccogliere osservazioni e proposte.

Un passaggio significativo per il territorio, chiamato a confrontarsi con le prospettive di crescita del principale aeroporto italiano e con le trasformazioni infrastrutturali che potranno accompagnarne lo sviluppo nei prossimi anni.

Il Piano punta infatti a definire l’evoluzione dell’assetto infrastrutturale dell’aeroporto in relazione alla crescita prevista della domanda di traffico, delineando gli interventi necessari per accompagnare lo sviluppo futuro dello scalo.

Il procedimento ha preso formalmente il via il 23 settembre 2026, con la pubblicazione della Relazione di Progetto e della documentazione collegata sul portale dedicato, dpsviluppofiumicino.it.

Sul sito saranno progressivamente messi a disposizione anche il calendario degli incontri pubblici, le modalità di partecipazione e tutti gli aggiornamenti relativi alle diverse fasi del percorso.

L’obiettivo è quello di costruire un confronto aperto attorno a un tema destinato ad avere effetti non soltanto sull’aeroporto, ma sull’intero territorio comunale: dalla mobilità alle infrastrutture, fino al rapporto tra crescita dello scalo, attività economiche e qualità della vita dei residenti.

“L’avvio del Dibattito Pubblico è un passaggio importante perché consente di affrontare in maniera aperta e trasparente un tema strategico per il futuro del nostro territorio”, dichiara il sindaco Mario Baccini.

“Lo sviluppo dell’aeroporto – prosegue – è strettamente legato a quello della città e deve confrontarsi con le esigenze dei cittadini e delle realtà che vi operano. È quindi importante che questo percorso garantisca un’informazione completa, affinché osservazioni e proposte possano trovare uno spazio adeguato nel confronto”.

Con l’avvio del Dibattito Pubblico entra dunque nel vivo una fase destinata ad accompagnare una delle scelte infrastrutturali più rilevanti per il futuro di Fiumicino, mettendo al centro del percorso il rapporto tra sviluppo aeroportuale, territorio e partecipazione.