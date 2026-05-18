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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 18 Maggio 2026

Fiumicino, nuova ondata di rifiuti nella Darsena dopo mareggiata e temporali

Detriti e plastica trascinati dalle correnti del Tevere invadono nuovamente lo specchio acqueo del porto

 

 

La recente discreta mareggiata e l’apporto continuo del Tevere, dopo i temporali dei giorni scorsi, hanno nuovamente riempito di detriti e rifiuti la Darsena portuale di Fiumicino, trascinati dalle correnti, uno dei punti più caratteristici della città.

 

Il tappeto di polistirolo, tronchi, lunghe canne, plastiche, bottiglie, ecc., che si annidano tra le decine di imbarcazioni da diporto ormeggiate, penalizza a più riprese, infatti, in particolare, per via del moto ondoso, la parte centrale vicino agli imbarcaderi e quella a ridosso del circolo velico, ma non solo.

 

L’ultima massiccia operazione di pulizia, per riportare decoro nello specchio acqueo in vista della Pasqua, con in azione un camion gru ed un battello per rimuovere i cumuli di rifiuti e detriti, c’era stata lo scorso 3 aprile.

 

Scritto da Fiumicino Online
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