Scritto da Fiumicino Online - sabato, 6 Dicembre 2025

Fiumicino, l’asilo nido di Foce Micina si chiamerà ‘Primo Volo’

Il nome scelto attraverso una consultazione aperta a famiglie e cittadini

L’asilo nido di via della Foce Micina, ufficialmente inaugurato lo scorso ottobre al termine di un lungo e accurato intervento di ristrutturazione, ha finalmente un nome. Come annunciato nelle scorse settimane, l’asilo – inizialmente privo di una denominazione ufficiale – sarebbe stato intitolato attraverso un percorso partecipato che coinvolgesse direttamente cittadini e famiglie.

È stata infatti avviata una consultazione aperta a tutta la comunità, con due box per la raccolta delle preferenze: uno collocato all’interno dell’asilo e un altro disponibile presso la Sede principale del Comune di Fiumicino.

Lo scrutinio delle schede, svolto alla presenza del Comitato di Gestione e dei genitori, ha garantito totale trasparenza al processo. Il nome prescelto per l’asilo nido è “Primo Volo”. Nei giorni scorsi, con apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha formalizzato l’intitolazione.

“Primo Volo” rappresenta simbolicamente il percorso di crescita dei bambini e l’importanza di un luogo pensato per accompagnarli nei loro primi passi.

Scritto da Fiumicino Online
