Fiumicino celebra l’artigianato: l’8 dicembre torna il Mercatino dell’Associazione O.P.I. in Piazza Grassi

Una giornata dedicata all’handmade, tra idee regalo uniche e arte dal vivo

L’atmosfera natalizia arriva nel cuore di Fiumicino con il Mercatino Artigianale organizzato dall’Associazione O.P.I. con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Lunedì 8 dicembre, dalle 9.00 alle 19.00, Piazza G.B. Grassi si trasformerà in un vivace spazio all’aperto dedicato alla creatività, dove artigiani e artisti locali presenteranno il meglio delle loro produzioni.

Tra bancarelle colorate, profumi di festa e piccoli laboratori di manualità, i visitatori potranno scoprire manufatti originali, oggetti unici e tante idee regalo handmade, perfette per chi cerca qualcosa di autentico e fatto con cura.

Un appuntamento che celebra la manualità, la fantasia e il valore dell’artigianato, invitando cittadini e visitatori a vivere una giornata all’insegna della bellezza e dello spirito natalizio.