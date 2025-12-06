Crisi Amministrazione Fiumicino: il PD convoca un’assemblea aperta per analizzare la situazione di stallo e rilanciare la fiducia

Appuntamento per martedì 9 dicembre presso la sede della sezione PD “Italo Alesi” a Fiumicino

Il Partito Democratico di Fiumicino convoca la cittadinanza, gli iscritti e i simpatizzanti a un incontro pubblico per discutere la grave situazione di incertezza e stallo politico-amministrativo che sta vivendo il Comune di Fiumicino. La discussione verterà in particolare sulle ripercussioni generate dalla recente inchiesta che ha coinvolto il sindaco e la gestione dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre, alle ore 18:00, presso la sede della sezione PD “Italo Alesi”, situata in via Formoso n. 84.

L’incontro rappresenta un momento di confronto democratico, analisi e trasparenza, volto a comprendere i fatti di cronaca che hanno minato la stabilità istituzionale e a delineare percorsi concreti per rifondare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali. Saranno presenti all’assemblea, per un dibattito aperto e partecipato: Rocco Maugliani, Segretario provinciale del Partito Democratico di Roma; la Segreteria politica del PD della provincia di Roma; il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Fiumicino.

“Riteniamo fondamentale affrontare questa fase delicata con la massima serietà e coinvolgimento,” dichiara Michela Califano, Segretario dell’Unione Comunale del PD di Fiumicino. “La nostra priorità è fare chiarezza, analizzare lo stallo in cui versa il nostro comune e proporre soluzioni per superare l’incertezza e rilanciare una gestione amministrativa all’altezza delle sfide che Fiumicino merita.” Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.