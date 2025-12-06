Fiumicino, 8 dicembre: disciplina di traffico provvisoria in via Torre Clementina

Istituzione di divieto di transito veicolare in occasione della manifestazione “Aspettando il Natale”

In occasione della manifestazione “Aspettando il Natale“, che si svolgerà su Via Torre Clementina, l’8 dicembre verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, in Via Torre Clementina, nel tratto compreso tra Largo dei Delfini (escluso) e Via Orbetello (esclusa), compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, dalle 07 alle ore 23 del giorno 8 dicembre 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza.

Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.