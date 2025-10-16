Fiumicino, taglio del nastro per il nido dell’infanzia di Via Foce Micina

Onorati: “Abbiamo inaugurato un asilo di alto livello che potrà ospitare 60 bimbi”

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato a Fiumicino il nido dell’infanzia di Via Foce Micina, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, dell’Assessore Angelo Caroccia, e dei responsabili della società Coopselios a cui è affidato il servizio della struttura per questo anno educativo.

Il nido ospita sessanta bimbi con un’età compresa tra tre e i trentasei mesi, divisi in tre sezioni: piccoli/lattanti, medi/semidivezzi e grandi/divezzi. La struttura è stata arredata secondo criteri pedagogicamente sostenibili, condividendo l’idea che la buona educazione parte dagli spazi e dagli arredi. La Piazza della Luce, la Casa delle arti, gli spazi riposo, le sezioni attività, la Città Infinita sono stati pensati con la cura del dettaglio ed in risposta ai bisogni dei piccoli utenti, ma anche pensando alla sostenibilità ambientale. Grande attenzione anche agli spazi esterni con giardino e giochi dal design unico, così come l’area refezione, la cucina e i vari ambienti destinati alla vita quotidiana del nido, tra servizi ed uffici.

Nel corso dell’evento si è proposto una sorta di sondaggio tra i genitori dei piccoli frequentanti la struttura e la cittadinanza rispetto al nome da dare al nido. Il coordinamento pedagogico ha pensato una rosa di nomi e si potrà votare presso la sede comunale, scoprendo i nomi proposti, fino a quando, il 15 novembre non verrà pubblicato il nome ufficiale della scuola.

Durante la cerimonia di apertura tutti i partecipanti hanno potuto assistere alla proiezione di un video messaggio di saluti ed auguri la parte di Lina Vattolo, di anni 97, pioniera dell’educazione sul territorio (Clicca qui) che è stata assistente all’infanzia presso l’ex OMNI di Via dello Spinarello per poi trasferirsi nel 1977, anno dell’apertura del nido di Fiumicino, presso la struttura di Via Foce Micina.

Nell’occasione dell’apertura le famiglie hanno avuto l’opportunità di visitare gli spazi del servizio vivendo insieme alle educatrici e all’atelierista alcune esperienze nei linguaggi espressivi. Sono stati, infatti, allestiti scenari immersivi, contesti dinamici di gioco costruttivo nell’ambiente di apprendimento detto “La Città Infinita” di Mao Fusina e ancora atelier della creta per un’esperienza di avvicinamento a questo specifico linguaggio.

“Oggi inauguriamo un asilo di alto livello, riqualificato in tutto per tutto nei vari ambienti, arredi, attrezzature e servizi. Alla luce delle caratteristiche della nuova struttura credo che i genitori siano soddisfatti e contenti per il luogo che dall’inizio dell’anno scolastico ospita i loro piccoli figli. La struttura a gestione privata, come per Aranova e Fregene, anche se gestita da una cooperativa esterna, ha al suo interno bimbe e bimbe provenienti esclusivamente dalla graduatoria comunale” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati.

“Un ringraziamento all’ufficio scuole e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa importante opera destinata ai bimbi della nostra città. Il nido d’infanzia è un percorso che deve prendere atto della crescita demografica del territorio; noi siamo, infatti, uno dei pochi comuni d’Italia che cresce demograficamente di circa mille persone l’anno – ha affermato il Sindaco Mario Baccini – Stiamo provando a dare seguito al percorso educativo dei nostri ragazzi arrivando anche alla proposta di un polo universitario, consentendo ai giovani del territorio di completare il loro ciclo studi direttamente nella propria città”.

“Entro la fine dell’anno – aggiunge – inaugureremo il Pala Fersini, il palazzo dello sport di Fiumicino, una delle meraviglie che abbiamo ristrutturato con tecnologie e materiali di prima qualità. Il prossimo anno riapriremo anche l’impianto sportivo del Cetorelli ed una struttura inedita con un palazzetto destinato al tiro con l’arco, mentre il nord del comune avrà una nuova piscina con il polo natatorio del Granaretto, insieme con le ristrutturazioni degli impianti sportivi di Palidoro, Fregene ed Aranova. Fiumicino diventerà un punto di riferimento per la formazione completa dei nostri ragazzi” ha concluso il Primo Cittadino