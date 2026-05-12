Fiumicino, la nuova caserma della Guardia di Finanza intitolata all’eroe Antonio Zara ucciso nell’attentato del 1973

Cerimonia solenne all’aeroporto “Leonardo da Vinci” alla presenza delle autorità civili e militari

di Dario Nottola

Si è tenuta questa mattina la solenne cerimonia di intitolazione della nuova caserma sede del Gruppo di Fiumicino alla memoria del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare. L’evento si è svolto alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo.

Hanno presenziato alla cerimonia, inoltre, il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa, il Comandante Provinciale Roma, Generale di Brigata Vittorio Capriello, unitamente alle massime autorità civili, tra le quali il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, militari e religiose.

La nuova struttura sorge su un’area demaniale all’interno del sedime aeroportuale e rappresenta il completamento di un importante progetto infrastrutturale. Dopo la realizzazione del primo lotto destinato agli alloggi, il secondo lotto ha permesso il trasferimento definitivo del Gruppo di Fiumicino dalla storica sede di via Fratelli Wright ai nuovi e moderni uffici di via Antonio Zara n.1.

Il momento più toccante della giornata odierna è stato la svelatura della targa commemorativa, effettuata dal Generale Fabrizio Cuneo, che, nel corso della sua carriera, tra l’altro, dal 1989 al 1992, ha ricoperto l’incarico di Comandante della 5^ Compagnia Roma, reparto della Guardia di finanza competente sugli aeroporti della Capitale, insieme al Sig. Angelo Zara, fratello del giovane Finanziere barbaramente ucciso il 17 dicembre 1973, seguita dalla solenne benedizione impartita dal parroco della comunità aeroportuale.

Antonio Zara perse la vita nel tentativo eroico di contrastare un commando terroristico durante l’attentato allo scalo romano, prova suprema, che resta scolpita nella storia del Paese e della Guardia di Finanza, della volontà di esser fedele al dovere giurato e opporsi con la vita stessa contro il brutale disprezzo della legge umana e civile.

La nuova caserma non rappresenta solo un potenziamento logistico per le Fiamme Gialle, ma cementa il profondo legame tra la Guardia di Finanza e l’aeroporto “Leonardo da Vinci”, presidio fondamentale per la sicurezza e la legalità internazionale.

“La città di Fiumicino rende oggi omaggio a un uomo che ha incarnato i più autentici valori delle istituzioni e del servizio al prossimo – ha dichiarato Baccini – Antonio Zara rappresenta il senso del dovere, il coraggio e lo spirito di sacrificio che devono continuare a ispirare le nuove generazioni. Intitolare questa caserma alla sua memoria significa custodire e trasmettere ogni giorno il valore di chi ha scelto di mettere la propria vita al servizio degli altri. A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo un pensiero di profonda gratitudine alla famiglia Zara e a tutte le donne e gli uomini della Guardia di Finanza impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza e della legalità”.

Nel corso della cerimonia è intervenuto il Comandante del Gruppo di Fiumicino, Col. T.ST Gabriele G. Nastasi: “Un coraggio che toglie il fiato quello di Antonio Zara che offrì la propria vita per salvare quella degli altri. Antonio non appartiene al passato, egli vive in ogni giovane finanziere che oggi indossa la divisa; è la nostra bussola, l’esempio che ci indica la strada quando il dovere si fa gravoso.”

A seguire, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale C.A. Fabrizio Cuneo, ha sottolineato il significato profondo dell’intitolazione: “Oggi affidiamo a queste mura un nome che è sinonimo di coraggio, lealtà e senso dello Stato. La Medaglia d’Oro al Valor Militare rappresenta il più alto riconoscimento che la Repubblica conferisce a chi, nel momento più difficile, ha scelto di mettere il dovere al di sopra di se stesso, come nel caso di Antonio Zara.”

Dopo la lettura delle motivazioni alla base dell’intitolazione, il fratello Angelo Zara e il Comandante Interregionale hanno svelato la targa commemorativa posta all’ingresso della caserma.