Fiumicino, la fibra ottica entra nelle scuole: già collegati 18 plessi

Il Comune potenzia le infrastrutture digitali per migliorare la didattica e sostenere laboratori e attività online

Prosegue il percorso di potenziamento delle infrastrutture digitali nelle scuole del territorio di Fiumicino. “In pochi anni di mandato abbiamo portato la fibra ottica in 18 plessi scolastici sui 35 presenti nel Comune, con l’obiettivo di migliorare la qualità del collegamento a Internet a supporto delle attività didattiche e dei laboratori digitali dedicati a bambini e ragazzi.” dichiara Giovanna Onorati, Assessore ai Lavori Pubblici.

L’intervento nasce dall’esigenza di garantire connessioni più stabili e performanti negli istituti scolastici, dove spesso accade che la rete wi-fi non riesca a sostenere un numero elevato di dispositivi collegati contemporaneamente, nell’ottica di garantire pari opportunità di accesso alla rete e ridurre il digital divide.

“L’impegno – spiega Onorati – è quello di continuare a lavorare per migliorare progressivamente la qualità delle infrastrutture tecnologiche in tutte le nostre scuole, di ogni ordine e grado. Attualmente i plessi scolastici già raggiunti direttamente dal Comune di Fiumicino che possono beneficiare di una connessione più rapida, solo per citarne alcuni sono: la Scuola Elementare Comunale Madonnella, Istituto Comprensivo Statale Porto Romano, Scuola dell’infanzia e primaria Ettore Marchiafava, I.C. Cristoforo Colombo, Scuola dell’Infanzia ‘La Giostra – Torrimpietra” conclude l’assessore, esprimendo un ringraziamento alle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.