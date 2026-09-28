Fiumicino, istituzioni e Federpesca a confronto sulle marinerie del Lazio

Venerdì 2 ottobre, alle 10.30, l’Aula Consiliare ospiterà un incontro dedicato alle esigenze del comparto della pesca. Al tavolo rappresentanti del Governo, della Regione Lazio, del Comune e delle associazioni di categoria

Le esigenze delle marinerie del Lazio e le principali questioni che interessano il settore della pesca saranno al centro dell’incontro in programma venerdì 2 ottobre, alle ore 10.30, nell’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino.

L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, dell’Amministrazione comunale e di Federpesca, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto con gli operatori e le associazioni di categoria sulle problematiche e sulle prospettive del comparto.

All’incontro prenderanno parte il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, senatore Patrizio Giacomo La Pietra, l’Assessore della Regione Lazio al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e l’Assessore comunale all’Ambiente Stefano Costa. Per Federpesca saranno presenti il Direttore Francesca Biondo e il Vice Presidente Roberto Manai.

La riunione rappresenterà un’occasione per fare il punto sulle necessità delle marinerie laziali e affrontare, attraverso il dialogo tra i diversi livelli istituzionali e il mondo della pesca, le principali tematiche che riguardano il settore.

Al centro del confronto ci saranno dunque le istanze degli operatori, le criticità del comparto e le possibili iniziative da mettere in campo a sostegno delle attività legate alla pesca e delle comunità costiere del Lazio.